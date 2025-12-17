¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーAkeboshi¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£ ¢£ÁíºÆÀ¸²ó¿ô8,300Ëü²óÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¶Ê ¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡ÙTV¥·¥êー¥º¤ÎËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¾þ¤Ã¤¿½éÂå¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖWind¡×¡£ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬8,300Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó9³ä¤¬³¤³°¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¿Í