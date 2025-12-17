プロボクシング史上初の3階級4団体統一王者テレンス・クロフォード（米国）は16日、自身のSNSを更新。「もう証明すべきことは何もない。偉大な選手として去る」と現役引退を表明した。38歳のスター選手は戦績42戦全勝（31KO）。米専門メディアは本当に引退した場合「彼は間違いなく初回投票で殿堂入りするキャリアを、最高の形で締めくくることになる」と報道した。 ■引退を専門メディアが見解「批判するつもりない