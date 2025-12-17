2025年12月16日、香港メディア・香港01は、中国本土のマクドナルドが商品価格を引き上げる中、ネット上では「ハンバーガーが小さくなったのでは」との声が出ていることを報じた。記事は、マクドナルド中国が15日に一部商品の値上げを発表し、ビッグマックやダブルフィレオフィッシュ、チキンナゲットなどが1元（約22円）、マックフルーリーなどが0．5元（約11円）値上がりしたと伝えた。これにより、ビッグマックは26．5元（約580