三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）の中島達社長が読売新聞のインタビューに応じ、経営目標とする最終利益２兆円について「２０２６〜２８年度の３年のうちに達成できる可能性が出てきた」と述べ、従来計画の３０年頃からの前倒しに期待感を示した。２６〜２８年度の３年間でＩＴ分野に、国内の金融グループでは過去最大規模となる約１兆円を投資する方針も明らかにした。三井住友ＦＧは１１月、２５年度の最終利益の見通