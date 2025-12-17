北海道旭川市の旭山動物園で行われた「ペンギンの散歩」のリハーサル。雪が舞う中悠々と歩くペンギンを来園者が笑顔で見守った＝17日午後旭山動物園（北海道旭川市）で17日、冬の人気イベント「ペンギンの散歩」のリハーサルがあった。雪が舞う中、周りを見渡して悠々と歩くペンギンを、来園者が笑顔で見守った。18日から積雪がなくなる来年3月中旬ごろまで実施する。13羽のキングペンギンは、厚着した観光客らがスマートフォ