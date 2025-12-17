１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて６１銭円安・ドル高の１ドル＝１５５円４９〜５１銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８２円１３〜１７銭で大方の取引を終えた。