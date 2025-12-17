来年2月のデパート閉店を前に、美術品の売り尽くしです。売り上げの一部が福祉文化事業団「愛の鈴」に寄付される名鉄百貨店でのチャリティー美術品セールも今回が最後。絵画や陶芸などの作品およそ800点が並びます。満月に照らされた名古屋城を描いた岩波昭彦さんの日本画など、一部の作品は“サンキュー価格”の39万円で販売されています。