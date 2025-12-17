第16回「あなたはきっと鍵をなくすから」 飼っていた柴犬のジョンが亡くなった朝、母はジョンのお腹あたりをさすりながら、「もう一度一緒に、新横浜公園まで行きたかったね」と涙をポロポロ流しながら言った。 新横浜公園は、ジョンのお気に入りの場所だった。ジョンは公園内の大きな広場で、よく気が狂ったように走り回っていた。 ジョンが亡くなってしばらくして、僕がたまたまその公園の前を通りかかると、