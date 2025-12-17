½÷Í¥¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡¦¥¸¥ç¥êー¡Ê50¡Ë¤¬¡¢Æý¤¬¤óÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤¿Î¾Â¦ÆýË¼ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤Î½ýÀ×¤ò¿·¤·¤¤¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£2013Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤äÍñÁã¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë°äÅÁ»Ò¡ÖBRCA1¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Í½ËÉÅª¼ê½Ñ¤òÁªÂò¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¾¤Î½÷À­¤¬¼ê½Ñº¯¤ò¶¦Í­¤¹¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤â·¼È¯¤Î¤¿¤á¤Ë¸ø³«¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ø³«¤·¤¿Î¾Â¦ÆýË¼ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤Î½ýÀ× Ê©ÈÇ¥¿¥¤¥à»ï¤Î