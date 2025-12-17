『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員 大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（午後７時20分〜）のゲスト審査員が決定した。NHKは12月17日、大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」のゲスト審査員7人が決定したと発表した。2024年のパリパラリンピックで金メダルを獲得したプロ車いすテニス選手の小田凱人氏や、声優として初めて文化功労者に選ばれた野沢雅子氏など、各界の功労者や話題の人物が名を