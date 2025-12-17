今夜から明日18日の明け方にかけては雨や雷雨の所がありますが、明日日中は天気回復へ。明日は全国的に朝から晴れて、再び空気乾燥。火の取り扱いに注意。最高気温は北陸や東北では今日より3℃くらい低く、北海道は真冬の寒さが続く。関東から西は今日17日と大きく変わらず。明日18日は全国的に晴天太平洋側は再び火災に注意明日18日朝にかけて気圧の谷が通過したあと、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。明日18日明け方にか