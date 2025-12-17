医師で作家の知念実希人（ちねん・みきと）氏による投稿で名誉を毀損されたとして刑事告訴していたNPO法人の代表が12月17日、東京都内で記者会見を開き、東京簡易裁判所が知念氏に罰金30万円の略式命令を出したと明らかにした。NPO法人「駆け込み寺2020」の代表、鵜川和久氏は、新型コロナウイルスのワクチン接種後に身内を亡くした人たちを支援する活動をおこなっている。鵜川氏は、知念氏からX（旧ツイッター）上で、ワクチン接