ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系・毎週火曜23時）でダブル主演を務めた齊藤京子と水野美紀をはじめ、白岩瑠姫（JO1）、竹財輝之助、新川優愛の主要キャスト5名がクランクアップを迎え、すべての撮影が終了した。最終話は12月23日放送される。【写真】クランクアップを迎えた水野美紀（ほか8枚）あしだかおる・アオイセイによる同名漫画を実写化した本作は、幼稚園のママ友いじめが