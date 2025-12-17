NHKは17日、来年2月に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪で中継する主な種目とスケジュールを発表した。地上波では開閉会式の他、注目度の高い「フィギュアスケート女子シングルフリー」などを放送する。新たなインターネット配信サービス「NHKONE」では特設ページで全競技全種目を配信する。北京冬季五輪覇者の平野歩夢選手の活躍が期待される「スノーボード男子ハーフパイプ」決勝は2月14日午前3時25分から、「フィギュア