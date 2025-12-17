今年日本を訪れた外国人の数は3900万人を突破し、早くも過去最多となりました。【映像】観光客らで溢れる街の様子日本政府観光局によりますと、11月の訪日外国人客数は351万8000人でした。紅葉シーズンで訪日客が増え、韓国やアメリカ、台湾など19の国と地域で11月としての過去最多を記録しました。一方で、中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけなどを受けて、去年に比べて4割以上増えていた中国からの旅行者数は、わず