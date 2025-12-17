占い師の女が男性２人を自殺させた罪に問われた裁判。女の弁護人は無罪主張です。黒い服を着てメガネをかけマスク姿で法廷にあらわれた女。自殺教唆などの罪に問われている占い師・浜田淑恵被告（６３）です。起訴状などによりますと浜田被告は５年前、自身を信奉していた寺本浩平さん（当時６６）と米田一郎さん（当時５１）に対し、自らを「創造主」と名乗ったうえで、そそのかし、和歌山県広川町の海で自殺させた罪に問わ