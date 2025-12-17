ＪＲ阪和線で事故があり、一部区間で運転を見合わせています。ＪＲ西日本によりますと、午後５時１３分頃、上り関空・紀州路快速の列車が大阪府岸和田市のＪＲ下松駅を通過中に人身事故があり、阪和線は鳳駅と熊取駅の間で運転を見合わせています。また、事故の影響で天王寺駅と鳳駅の間と、熊取駅と和歌山駅の間で遅延が発生しているということです。ＪＲ西日本によりますと、運転再開は午後６時３０分頃の見込みです。