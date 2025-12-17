高市早苗首相高市早苗首相は年内の衆院解散を見送る意向を固めた。物価高対策や自身が掲げる「責任ある積極財政」に基づく2026年度予算の編成作業など、目前の政策課題への対応を優先すべきだと判断した。政府、与党内では、26年の通常国会を1月後半に召集する案が浮上している。複数の関係者が17日、明らかにした。首相は臨時国会閉幕を受けた17日の記者会見で、19日に26年度与党税制改正大綱を取りまとめ、26日に26年度予算