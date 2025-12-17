NHKは17日、今月31日に放送される第76回NHK紅白歌合戦で“キングカズ”こと元日本代表FW三浦知良がゲスト審査員を務めることを発表した。Jリーグ初代MVPに輝き、日本代表として国際Aマッチ通算55ゴールを誇る三浦は、58歳となった現在でも現役選手として活躍。プロ40周年の今年は昨年に続いて日本フットボールリーグ（JFL）のアトレチコ鈴鹿クラブでプレーした。この度、節目の1年を締め括る大晦日にNHK紅白歌合戦にゲスト審