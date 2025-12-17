元大阪桐蔭・久米健夫インタビュー（後編）オリックスが関西圏で試合を行なう際、森友哉の専属トレーナーを務める久米健夫は、午前中、あるいは試合後、時にはその両方の時間を使い、森の自宅で1時間ほど体を整える。オリックス３年目となった今季、森は開幕直前に右脇腹を痛めて戦線を離脱。５月に一軍へ昇格したものの、７月には右太もも裏を負傷し、再び離脱を余儀なくされた。９月に復帰は果たしたが、シーズン通算では50