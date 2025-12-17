サウナの入り方の基本手順サウナを気持ちよく楽しむためには、ちょっとしたコツがあります。基本はとてもシンプルで、「サウナ → 水風呂 → 休憩」の3ステップを1セットとして、2〜3セットほど繰り返すスタイルです。目安は、サウナ6〜12分、水風呂1〜2分、休憩5〜10分。あくまで無理のない範囲で、自分の体調に合わせて調整していきましょう。それでは、ステップごとに説明していきます。STEP1：入浴前に水分補給サウナ前の水分