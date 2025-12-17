茨城オリジナル品種「いばらキッス」を味わう「BEB5土浦（ベブ）by 星野リゾート」の「BEBストロベリーナイト」 「居酒屋以上 旅未満」の体験を提供する「BEB5土浦」では、2026年2月11日（水）〜3月25日（水）までの期間、茨城県オリジナル品種のイチゴ「いばらキッス」を味わい尽くす「BEBストロベリーナイト」を実施。「いばらキッス」を使用した「いちごの贅沢スパークリング」「いちごの芳醇モクテル」各900円や、イチゴソース