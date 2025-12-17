ハンバーガーチェーンの「ウェンディーズ･ファーストキッチン」および「ファーストキッチン」は、2025年12月18日(木)10時より、福袋「ハッピーバッグ2026」を数量限定で販売する。価格は4,000円(税込)。ウェンディーズ･ファーストキッチン、ファーストキッチン(競馬場店を除く)の店頭で販売するが、数量限定のため、予約で完売している場合がある。福袋は、オリジナルトートバッグと、最大合計4,460円相当の商品引き換え券9枚がセ