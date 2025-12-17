メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の日本モンキーセンターで今年も「たき火にあたるサル」の公開が始まります。 日本モンキーセンターで飼育されているのは113匹のヤクシマザル。 ぎゅ～と身を寄せ合い、たき火を囲む姿は、すっかり冬の風物詩です。 職員によりますと60年ほど前、伊勢湾台風の時に倒れた木などでたき火をしたところ、子ザルたちが集まってきたのがきっかけだと