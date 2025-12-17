コーヒーチェーン「カフェ･ベローチェ」は、12月18日から「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を全店で開始する。2025年12月18日から2026年3月11日までの期間でキャンペーンを実施。第1弾、第2弾と期間を分け、異なるオリジナル黒ねこグッズを対象者にプレゼントする。プレゼントの対象者は、期間中に会計した税込500円以上のレシート3枚、もしくは税込1,500円以上のレシート1枚をレジにて提示した人全員。第1弾では「黒ねこラバーコー