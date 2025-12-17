メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の地下鉄で、刃物を持った不審者に対応する訓練がおこなわれました。 17日の訓練には、交通局の職員や警察官など24人が参加しました。 訓練は地下鉄桜通線を走る車両の中で、不審者が刃物を持って暴れだした想定でおこなわれました。 危険を知らせる非常通報装置が作動し、地下鉄の乗務員が乗客を別の車両に避難させます。 車両が駅に到着すると、職員や警察官がさすまたを使うな