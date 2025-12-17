１７日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３３．３７ポイント（０．９２％）高の２５４６８．７８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８５．６４ポイント（０．９８％）高の８８４３．５７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１８３１億４０５０万香港ドル（約３兆６５５４億円）にやや縮小している（１６日は２０１５億２７８０万香港ドル）。自律反発狙