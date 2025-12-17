NBA・レイカーズのルカ・ドンチッチ選手がチームメートにクリスマスプレゼントを渡しました。17日にレイカーズの公式SNSに上がったのは1本の動画。ドンチッチ選手が「クリスマスギフトだよ」と同僚らを外に連れ出すと、そこには大量の電動バイクが。1台1台にゴールドのラッピングがされていて、八村塁選手も「これは僕の！」と新品のバイクに大喜び。チームメートだけでなくスタッフにも贈られた電動バイクの数は100台を超えます。