俳優の竹内涼真と町田啓太が17日、都内で行われたNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』配信記念イベントに大友啓史監督とともに登壇した。プロダンサーを目指していた町田だが、竹内ともに未経験の社交ダンスに挑戦。ともにオファー時から「地獄」や「絶望」を経て、つかんだ希望を明かした。【写真】素敵…！笑顔で抱き合う竹内涼真＆町田啓太原作は、井上佐藤氏による同名漫画（講談社「ヤングマガジン」連載）。竹内が演じ