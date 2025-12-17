モデルでフルート奏者のCocomi（24）が17日、自身のインスタグラムを更新。妹で女優、モデルのKoki,（22）との姉妹ショットを披露した。デニムのジャケット姿のKoki,と、黒のジャケット姿の自身が頬を寄せ合うショットをアップ。自身のショットや、2人の姿がカーブミラーに映るショットなども投稿した。「木村シスターズ。似てますかね？」とつづった。2人の父は俳優の木村拓哉で、母は歌手の工藤静香。