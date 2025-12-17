国民民主党の玉木代表は17日、自身の「今年の漢字」に「増」を選んだ。玉木氏は、「参院選でも議席が4倍超、比例（の得票）が野党第1位になった。第2ステージに行く、次へ向かう1年だったという気がする」と、この1年を振り返った。そして、「ガソリンの暫定税率が廃止になった。さらに103万円の壁が178万円に引き上がれば手取りが増える。議席も手取りも増えたと言える年にしたい」と、「今年の漢字」に「増」を選んだ理由を説明