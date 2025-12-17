【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は17日、日米関税合意に基づく総額5500億ドル（約85兆円）の対米投資に関する協議委員会の初会合がワシントンで17日に行われる予定だと伝えた。エネルギー関連を取り上げる見通しだという。