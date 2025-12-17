タイとカンボジアの軍事衝突は国境から内陸部にまで拡大。カンボジア北西部の小学校付近で空爆があり、映像では慌てて避難する子供たちの姿が確認できます。世界遺産「アンコールワット」がある地域にまで被害が及んでいるということです。国境紛争を抱えているタイとカンボジアは2025年7月に軍事衝突し、アメリカ・トランプ大統領などの仲介によって10月に和平合意に調印しました。しかし、12月7日から両国の国境で再び軍事衝突が