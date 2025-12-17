12月も半ばを過ぎ、「そろそろ大掃除を始めなきゃ！」と焦っている人も多いのでは？年末は大掃除以外にも、やらなければいけないことが盛りだくさん。今年は便利なお掃除グッズの力を借りて、パパッと効率よく終わらせてみてはいかがだろう。【画像】ロフト広報＆バイヤーがそろって太鼓判を押すイチオシお掃除アイテム洗剤不要の“お掃除グローブ”も！ロフト広報がイチオシする大掃除グッズを紹介本記事では、ロフト広報の栗原さ