3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！直感力とことば感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？問題：□□こうち／お□□／□□そり□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□こうちお□□□□そり答えを見る↓↓↓↓↓正解：かみ正解は「かみ」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。かみこうち（上高地）おかみ（女将）かみそり（剃刀）