J1アビスパ福岡は17日、GK菅沼一晃（24）との契約を更新したと発表した。プロ2年間で公式戦の出場はないが、先輩の村上昌謙、永石拓海、同学年の小畑裕馬との切磋琢磨（せっさたくま）でレベルアップしてきた。今季新加入の小畑はリーグ戦20試合に出場して飛躍。同い年のライバルとの競争を制し、来季はプロデビューを目指す。