元ソフトバンク投手、和田毅さんがYouTube「和田毅ラボ」を更新、西武の隅田知一郎投手と対談し、初対面の思い出やトレーニング内容について語った。隅田は、現役時代の和田さんが主催した自主トレ「和田塾」に参加していた。初めて会ったのは、2023年の9月頃、西武の本拠地、ベルーナドームでのトレーニングルームだったという。「パ・リーグは（チームが違っていても）ウエイトトレーニングの場所の貸し借りができる」ため