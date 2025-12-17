ソフトバンクの安紱駿投手（23）が17日、2年目となる来季の最低限のノルマに「1軍で3勝」を設定した。福岡・久留米商高、富士大を経てドラフト3位で入団。即戦力として期待されたが、1年目は1軍登板なし。「春季キャンプからバリバリいく。1軍で最低でも3勝はしたい」と強調した。最速152キロを誇る右腕もルーキーイヤーは故障で出遅れた。昨秋のメディカルチェックで右肘の炎症が見つかった。プロ初の実戦登板は4月の4