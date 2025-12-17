福岡県警宗像署は17日、福津市日蒔野5丁目7番付近の道路上で16日午後3時ごろ、通行中の小学生が黒いワンボックス型の車に乗った男から「一人なの？家まで送っていくよ」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は高齢で白髪交じり、青い服を着用していたという。