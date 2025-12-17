現地時間12月16日、FIFA（国際サッカー連盟）は、カタールのドーハで「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を開催した。反響を呼んでいるのが、男子のベストイレブンだ。2024年８月11日〜25年８月２日の成績をもとに、選考委員会とファン投票によって決定したイレブンは以下のとおり。昨季のチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、フランスカップを制覇したパリ・サンジェルマンから、同アウォーズでFIFA最優秀選手賞を