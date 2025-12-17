FIFA（国際サッカー連盟）は16日、2026年の北中米ワールドカップに向けて、出場国のファン向けに新たな低価格チケットを導入すると発表した。新設されるサポーター向け低価格チケットは、決勝戦を含む大会全104試合に対して60ドル（約9300円）の固定価格で提供される。この取り組みは、出場国のファンが大会を通じて自国チームを応援しやすくするための施策として設計された。米BBCスポーツによると、これまで決勝戦の最も安