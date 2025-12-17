俳優の鈴木砂羽（53）が16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金曜後1：00）に出演。母のために30歳で実家を建てたエピソードを明かした。【写真】「年々仲良しになってる」“夫”とのリラックス2ショットを披露した鈴木砂羽両親は鈴木が小学校高学年の時に離婚したといい、司会の黒柳徹子から「でもあなたすごいのは、30歳くらいの時におうちを建てた。お母さまに」と尋ねられると、鈴木は「父と母が離婚して…結局私っ