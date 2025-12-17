中国国営テレビは、南シナ海でフィリピンの船の乗員が中国海警局の船に対して刃物で威嚇するなどの挑発行為をする映像を報じました。【映像】フィリピンの船の乗員が刃物で威嚇する様子（実際の映像）中国国営テレビが17日にSNSで報じた映像では、船の上で手を挙げる人物の手に何かを持っているようにも見えます。中国国営テレビによりますと南シナ海で12日、フィリピンの複数の船が、中国が領有権を主張するサビナ礁の海域に