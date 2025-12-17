H3ロケット8号機の打ち上げは直前で中止となりました。H3ロケット8号機は、17日午前11時11分に鹿児島・南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げられる予定でした。しかし、予定されていた打ち上げ時刻の直前でカウントダウンが停止。17日の打ち上げは中止となりました。JAXA（宇宙航空研究開発機構）は17日午後に記者会見を開き、中止の原因が、ロケットの打ち上げ時に機体や衛星を保護するために冷却水を出す地上設備に異常があ