ATM操作時の通話を禁止する条例が可決、成立した三重県松阪市議会＝17日午後深刻化する特殊詐欺被害を防ぐため、通話しながらATM操作をしないことを市民らに義務付ける条例が17日、三重県松阪市議会で可決、成立した。同県多気町と明和町でも同日までに成立。いずれも全年齢を対象に禁止しており、条例制定の中心となった松阪市によると、こうした内容の条例は3市町以外の全国の自治体にはないとみられる。罰則はなく、来年1月に