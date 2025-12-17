東京・赤坂のサウナ室に閉じ込められたとみられる夫婦が死亡した火事で、司法解剖の結果、2人は「死因不詳」だったことがわかりました。15日に港区赤坂の会員制サウナの室内で起きた火事では、美容院経営の松田政也さんと妻の陽子さんが死亡しています。17日、2人の司法解剖が行われ、その結果、「死因不詳」だったことが新たにわかりました。ただ、焼死や高体温症死の可能性があるということで、警視庁は引き続き、死因の特定を進