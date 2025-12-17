第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する順大の共同記者会見が１７日、千葉県印西市のさくらキャンパスで行われた。１６人のエントリー選手と共に登壇した長門俊介監督は、１０月の予選会を２位通過し、１１月の全日本大学駅伝は８位で２年ぶりのシード権を獲得した今季の戦いを振り返り、「まだ突出した『エース』と呼ばれる者が出てこなかったが、この箱根でやっぱり誰々がエースだった