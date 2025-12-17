お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が１７日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。来年３月から施行される新幹線のダイヤ改正を喜んだ。ＪＲ各社は１２日、来年春のダイヤ改正を発表した。向井は毎週火曜にＣＢＣラジオ「＃むかいの喋り方」に出演するため「パンサー向井の＃ふらっと」の水曜放送には名古屋から品川に始発で移動している。この日は水曜パートナーの三田寛子がオープニングトークを展開する中、