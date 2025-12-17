高松市西宝町に完成した「J.リヴェール高松西宝町」 JR四国が手掛けたアパートタイプの賃貸住宅が完成しました。 高松市西宝町に完成した「J.リヴェール高松西宝町」です。 JR四国は沿線に幅広い世代の人たちが居住できる「街づくり」を進めることで、鉄道利用者の増加にもつなげたい考えです。 その一環として社員研修施設の跡地に3棟の賃貸住宅を整備しました。 JR高徳線の昭和町駅