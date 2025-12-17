英１０年債利回りは７ｂｐ低下の４．４４７％、英ＣＰＩの伸び鈍化を受けて＝ロンドン為替 英１０年債利回りは７ｂｐ低下の４．４４７％となっている。日本時間午後４時に発表された１１月英ＣＰＩの伸び鈍化に反応している。為替市場では発表時からポンド売りが進行しており、足元ではポンドドルは1.3312レベルまで安値を広げてきている。 GBP/USD1.3313